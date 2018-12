Deel dit artikel:













Politie zoekt verder naar vermiste man Stompetoren Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus

STOMPETOREN - De man naar wie de politie gisteren uitgebreid heeft gezocht in Stompetoren, is nog niet terecht. Er wordt vandaag verder onderzoek gedaan naar de vermissing, maar in Stompetoren zal niet meer gezocht worden.

De man belde gisteren vanuit de auto zijn vrouw, met de mededeling dat hij zich niet goed voelde. Sindsdien is hij spoorloos. Toen zij aankwam op de plek waar de man zou moeten zijn, zag ze alleen zijn auto. Lees ook: Zoekactie naar man in Stompetoren na verontrustend telefoontje Hulpdiensten hebben uitgebreid gezocht naar de man in de omgeving van de Noordervaart. Duikers zochten aan beide kanten van de weg in het water. Ook hielp een speurhond en helikopter met het zoeken. Diverse ziekenhuizen en huisartsenposten zijn gebeld, maar dat leverde allemaal niets op. De zoekactie werd vanwege de duisternis uiteindelijk gestaakt. Niet doelbewust onvindbaar

De politie geeft nog geen signalement van de man vrij. Er wordt niet vanuit gegaan dat de man doelbewust onvindbaar is. 💬 Whatsapp ons!

