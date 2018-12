Zoekactie naar man in Stompetoren na verontrustend telefoontje

STOMPETOREN - De hulpdiensten zijn met man en macht op zoek naar een man in Stompetoren. Hij belde vanmiddag zijn vrouw, met de mededeling dat hij zich niet goed voelde. Sindsdien is hij spoorloos.

De man zette zijn auto langs de weg aan de Noordervaart om zijn vrouw te bellen. Toen zij ter plaatse was zag ze alleen zijn auto. Op foto's is te zien dat de hulpdiensten langs en in het water vlakbij de weg aan het zoeken zijn.

De politie kon nog geen signalement geven van de man.

Zoektocht

Duikers zoeken aan beide kanten van de weg in het water. Ook helpen een speurhond en helikopter met zoeken naar de man. Diverse ziekenhuizen en huisartsenposten zijn gebeld. De politie zet het onderzoek voort.