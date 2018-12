Gloednieuwe bedieningscentrale moet brugwachtershuisje overbodig maken

HEERHUGOWAARD - De tijd dat een brugwachter met een klomp aan een hengel de brug opent voor wat kleingeld ligt inmiddels ver achter ons. Vanmiddag opende gedeputeerde Elisabeth Post het Weg & Waterhuis Langebalk in Heerhugowaard. Daarmee is het mogelijk om bruggen en sluizen vanuit één centrale op afstand te bedienen.

Hiermee wil de provincie het vrachtvervoer over water stimuleren waardoor het zowel op de weg als op het water beter doorstroomt, meldt onze mediapartner Heerhugowaard Centraal.

Lees ook: Na jaren eindelijk onderhoud voor sterk vervallen Skarpetbrug

Het transport over water levert volgens de provincie een bijdrage aan het verminderen van de belasting van wegen en het milieu. Weginspecteurs, gladheidsbestrijders en bedienaren gaan in de Langebalk samenwerken voor het dagelijks beheer van wegen en waterwegen.

Energieneutraal

Bij de bouw is gebruik gemaakt van materialen die later hergebruikt kunnen worden. Daarnaast is het afval en puin van het oude steunpunt hergebruikt in de korven die de terreinafscheiding vormen. Bovendien is het gebouw het eerste energie neutrale provinciegebouw, dankzij zonnepanelen die gebruik van gas overbodig maken.

Lees ook: Nieuwe belijning Leeghwaterbrug geeft verkeer meer ruimte tijdens werkzaamheden

Vanuit de Waardse bediencentrale worden in de komende jaren 44 bruggen en sluizen aangesloten, te beginnen met De Twee Zwanen in Schagen.