Na jaren eindelijk onderhoud voor sterk vervallen Skarpetbrug Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos

OUDE NIEDORP - Het heeft even geduurd, maar de Skarpetbrug (1960) in Oude Niedorp krijgt een opknapbeurt. Het werk is vandaag begonnen. De brug uit 1960 is zwaar vervallen door betonrot en heeft vermoedelijk nooit eerder onderhoud gehad.

De brug, die de A.C. de Graafweg verbindt met de Skarpetweg, brokkelt aan alle kanten langzaam af. Grote delen van het metalen vlechtwerk aan de onderkant van de brug ligt bloot en zijn verroest. Dit tot ongenoegen van de dorpsraad Oude Niedorp die al jaren probeert wat aan de veiligheid van de brug te doen. Niet mijn brug

Probleem is dat niemand weet van wie de brug is. Zowel de gemeenten Hollands Kroon en Heerhugowaard, als ook de provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beweren dat de Skarpet niet op hun grondgebied ligt. Lees ook: Zorgen over loskomende beton in brug A1 Toch is nu het werk aan de brug begonnen. Het is nog niet bekend wie opdracht heeft gegeven. De brug wordt opgelapt met nieuw beton tot de vervanging van de brug in 2025.