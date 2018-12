Kinderen schrijven kerstkaarten voor eenzame ouderen: ''Zo krijgen zij ook het kerstgevoel''

BROEK OP LANGEDIJK - Eenzame ouderen kunnen de komende dagen een mooie kerstkaart op de mat verwachten. De kinderen van basisschool De Phoenix in Broek op Langedijk doen mee met de actie van het Ouderenfonds om zoveel mogelijk ouderen blij te maken met een kaartje. ''Er zijn mensen die alleen zijn met kerst en dat vind ik heel zielig. Hopelijk kunnen we ze op deze manier opvrolijken.''

Juf Merel van den Berg besloot met haar school mee te doen aan de actie van het Nationaal Ouderenfonds. Volgens de organisatie zijn er een miljoen ouderen die eenzaam zijn. Dat is 1 op de 4 ouderen. "Tijdens deze kerstmaand willen we graag iets voor anderen doen en deze actie is een klein gebaar. Op deze manier kunnen de kinderen een steentje bijdragen aan de kerstgedachte."

Vriendjes op school

In de klas doen de kinderen flink hun best om er wat moois van te maken. De kaarten worden mooi versierd en veel kinderen stellen op hun kerstkaart ook een vraag. Zo wil Marije weten of de ontvanger vroeger op school veel vriendjes heeft gehad. Ook het adres van de school wordt op de kaart geschreven. "Het zou helemaal mooi zijn als we ook een leuk kaartje terugkrijgen."

In totaal zijn er bijna 200 kaarten geschreven door de kinderen. Die zijn vanmiddag allemaal afgeleverd bij de post. "Erg fijn dat ouderen nu ook een leuke kerst krijgen. Dan hoeven ze niet alleen maar op de bank te zitten en een boek te lezen maar hebben ze een leuk kerstkaartje", aldus een van de kinderen.