Samen koffie drinken tegen eenzaamheid: ''Het is moeilijk om alleen naar bed te gaan''

ALKMAAR - Met een accordeonist en een lange tafel vol koffie en zelfgebakken taart proberen vier kunstenaars uit Alkmaar bewoners van de wijk Oud-Overdie rond de tafel te krijgen. Het is één van de initiatieven in het kader van de Week tegen de Eenzaamheid.

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben te maken met eenzaamheid. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS. Het ontbreken van een partner in huis is daarbij van belang. Met name alleenstaande ouders en mensen die gescheiden zijn, geven aan sterk eenzaam te zijn.

Buurtbewoner Aai de Rooij zit ook aan tafel. Hij liep toevallig langs, omdat hij zijn hondje aan het uitlaten was. Ook hij voelt zich eenzaam sinds zijn vrouw begin dit jaar overleed. ''Als je vrouw 52 jaar voor je gezorgd heeft en die er opeens niet meer is, dan ben je behoorlijk eenzaam.''

Huis-aan-huis worden bewoners uitgenodigd om aan tafel te komen. En met succes: want de tafel zit gezellig vol. Wil jij ook aanschuiven bij de tafel tegen de eenzaamheid? Kijk dan naar bovenstaande video!

Koken

De Rooij is blij met het initiatief. ''Je woont hier en je spreekt de buren af en toe, maar voor de rest is er niets. Het is mooi dat ze dit doen.''

En hoewel hij zijn kinderen heeft die een oogje in het zeil houden, blijft hde eenzaamheid moeilijk. ''Vooral zelf koken is nog een probleem en ook is het moeilijk om alleen naar bed te gaan. Het moet allemaal nog een plekje krijgen.''