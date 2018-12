Zaanstad zegt extra maatregelen op bruggen toe - als ze de veiligheid ten goede komen

ZAANSTAD - Alle bruggen in de gemeente Zaanstad die veiliger worden van een noodknop, krijgen zo'n noodknop - een knop op de brug waarmee de brugwachter kan worden gewaarschuwd. Ook wordt de Prins Bernhardbrug, waar eind november een bejaard echtpaar gewond raakte, sneller dan gepland op mankementen gecheckt.

Die toezegging deed burgemeester Jan Hamming gisteravond in de gemeenteraad, nadat SP en GroenLinks om zo'n knop hadden gevraagd, schrijft Noordhollands Dagblad vandaag.

Tot op heden is in Zaanstad alleen de J.M. Den Uylbrug met een dergelijk veiligheidsmechanisme uitgerust. Dat gebeurde op initiatief van Wesley Fontijn, wiens moeder om het leven kwam toen de brug in 2015 plotseling openging en zij zich op het bewegende deel bevond. Wesley strijdt sindsdien voor veiligere bruggen in de gemeente.

Ook het geel schilderen van de beweegbare delen van bruggen - zoals inmiddels bij de J.M. den Uylbrug is gebeurd - is voor Hamming een serieuze optie. Net als voor de noodknop houdt hij wel een slag om de arm: eerst zal moeten worden aangetoond dat die maatregel de veiligheid verbetert. Dat moet blijken uit de zogeheten integrale veiligheidstest van de gemeente, waarin naar aanleiding van het dodelijke ongeluk in 2015, alle bruggen worden nagelopen.

De Prins Bernhardbrug, een van de jongste bruggen in de gemeente, zou vanwege z'n leeftijd als een van de laatste bruggen worden gecheckt. Door het ongeluk van eind november wordt daar nu meer haast mee gemaakt, zo bevestigt een woordvoerder.

Waarschuwingslicht

Niet alleen politieke partijen, ook Wesley Fontijn kreeg een toezegging, zo meldt een woordvoerder van de gemeente aan NH Nieuws. Op Wesley's verzoek gaat de gemeente Zaanstad de opstelling van het waarschuwingslicht voor voetgangers op de Prins Bernhardbrug onderzoeken. Op 28 november raakte een ouder stel gewond toen op de Prins Bernhardbrug openging terwijl ze eroverheen liepen. De man viel in het water, de vrouw belandde op het asfalt.

Volgens Wesley valt het waarschuwingslicht bovenaan de trap onvoldoende op, zeker voor ouderen die meer moeite hebben met het ongebruikelijke formaat van de traptreden en daarom vooral naar beneden kijken. Bovendien staat het waarschuwingslicht bovenaan de trap richting het naastgelegen fietspad gedraaid, waardoor het licht voor voetgangers onvoldoende in het oog springt.

Schouw

Om dat inzichtelijk te maken heeft Wesley gisteren een schouw uitgevoerd bij de Bernhardbrug. De foto's die hij tijdens die schouw heeft gemaakt, heeft hij op Facebook gedeeld en laten zien toen hij de raad gisteravond toesprak.



SP-raadslid Roland van Braam merkt bovendien op dat het geluidssignaal pas klinkt als de slagbomen naar beneden gaan. Volgens hem zou het geluidssignaal gelijktijdig met de waarschuwingslichten moeten worden geactiveerd.

'Kosten geen rol'

Ook Wesley beaamt dat, al laat hij weten blij te zijn met de toezeggingen van de gemeente. "Ik merk dat de burgemeester serieus over stappen nadenkt." Ook partijen - van links tot rechts - voelen volgens Wesley de urgentie om bruggen veiliger te maken. "En ze zijn het er allemaal over eens dat kosten geen rol mogen spelen."



Wat tot Wesley's teleurstelling niet ter sprake is gekomen, is een detectiesysteem waarmee brugwachters worden geattendeerd op personen op de brug. "Een vangnet voor de brugwachter, zodat hij extra getriggerd wordt." Volgens Wesley is die techniek al ver genoeg om te worden toegepast. "Maar de gemeente zegt dat het nog niet goed lijkt te werken."

Op de koffie

Op 19 december gaat Wesley bij de burgemeester op de koffie om de situatie rond Zaanse bruggen uitgebreid te bespreken.

