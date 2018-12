Burgemeestersonderzoek Bert Blase: "Gemeentehuis werd bestormd"

HEERHUGOWAARD - Burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard kan meepraten over bedreigingen aan het adres van politici. Zo werd in zijn tijd in Alblasserdam een keer het gemeentehuis bestormd, en is hij ook een tijd beveiligd. Toch vindt Blase het goed dat burgemeesters een belangrijke rol hebben bij de aanpak van criminaliteit.

Het was in zijn tijd als burgemeester van Alblasserdam dat een groep boze inwoners, zoals hij het noemt, het gemeentehuis bestormde. Ze zochten een wethouder en vonden die. Blase schoot de wethouder te hulp, zo vertelt hij:



In zijn tijd in Heerhugowaard is hij niet bedreigd. Dat een meerderheid van de burgemeesters in het onderzoek van NH Nieuws aangeeft wel eens te zijn bedreigd, verbaast hem niet. "Als je social media meerekent, en dat moet je formeel doen, dan denk ik dat er bijna geen één burgemeester is die nooit is bedreigd."

Zichtbaarder

Volgens Blase zijn door het toenemen van taken bij de bestrijding van criminaliteit de burgemeesters wel zichtbaarder geworden. "Het is in eerste instantie een taak van politie en justitie. Daar heeft een burgemeester geen gezag over. Dus we moeten het niet overdrijven." Volgens hem is het juist een voordeel dat je als burgemeester sneller kunt ingrijpen: