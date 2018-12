Oud-worstelkampioen (84) werkt indringer de deur uit: "Ik gaf hem een paar hoeken!"

AMSTELVEEN - "U zie het wel, hè." Gerry Vogelzang uit Amstelveen laat zijn gewonde armen zien, waar flinke pleisters op zitten. "Dat komt omdat ik die man met volle kracht in z'n donder knipte. Want ik moest 'm bewusteloos knijpen, toen kon ik hem naar buiten gooien."

De 84-jarige werd afgelopen weekend opgeschrikt uit zijn slaap door een indringer. In eerste instantie dacht Gerry dat het zijn vriend Cor was en deed daarom open, maar direct blijkt dat er een wildvreemde man voor de deur staat.

"Opsodemieteren mafkees, ga weg!", was de eerste reactie van Gerry. Maar de man weigerde weg te gaan en wilde binnenkomen. "Toen gaf ik hem een paar hoeken", demonstreert hij onverschrokken "Hij kreeg er twee, misschien wel drie. Bam, bam, bam!"

Rochelen en kreunen

De indringer geeft nog niet op en weet alsnog binnen te komen. Gerry pakt hem beet in worstelhouding en begint te knijpen. "Ik was zelf kapot, maar ik zag hem helemaal verslappen en hoorde hem rochelen en kreunen."

Gerry weet de overvaller naar buiten te werken, de galerij op van de derde verdieping waar hij woont. "Ik dacht eerst: 'ik gooi hem er overheen, dan ben ik van die gozer af'. Want met ratten moet je geen medelijden hebben, hè."

De verdachte is inmiddels opgepakt door de politie. Hij heeft overduidelijk de verkeerde gehad aan Gerry. "Ik ben van huis uit worstelaar", vertelt hij trots. "Ik ben ook 22 keer kampioen van Nederland geworden."

Eindresultaat

Het vechtersinstinct zit er overduidelijk nog in. Gerry is namelijk niet zo tevreden met het eindresultaat van de worsteling met de indringer. "Dat hij niet in één keer is gaan slapen, daar ben ik gewoon boos over. Terwijl ik wist hoe hard ik geslagen had. Maar het is goed afgelopen, dus ik denk dat hij het niet snel weer probeert."