Bejaarde Amstelvener gewond na worsteling met onbekende indringer Foto: Politie Amstelveen

AMSTELVEEN - Een bejaarde man is afgelopen weekend gewond geraakt aan zijn arm en hoofd, toen hij een vreemde jongeman midden in de nacht uit zijn woning in Amstelveen wilde weren.

Rond 04.00 uur 's nachts werd het slachtoffer opgeschrikt uit zijn slaap door de deurbel. Omdat de man dacht dat het een buurman zou kunnen zijn die hulp nodig had, opende hij zonder na te denken de voordeur. Lees ook: Vrouw (83) schrikt wakker van inbreker in huis Naarden Er stond echter een compleet vreemde jongen op de stoep. Hij liep meteen de woning van de bejaarde man binnen en kondigde aan dat hij "kwam slapen". De Amstelvener probeerde hem zijn woning uit te werken, maar raakte gewond aan zijn arm en zijn gezicht. Waarom de jongen de woning binnendrong, is niet bekend. Hij is aangehouden door de politie. De gewonde bejaarde krijgt nazorg. 💬 Whatsapp ons!

