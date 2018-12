Wijkbrandweerman blij met extra collega's: "We gaan naar de mensen toe"

HILVERSUM - Twee jaar geleden startte Hilversum een proef met de wijkbrandweerman. Eén man die op huisbezoek gaat, voorlichting geeft over brandveiligheid en aanwezig is in de wijk om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt zo'n succes dat de man, René Wollaars, nu collega's krijgt.

Er komen zo'n elf wijkbrandweermannen bij in 't Gooi. In Hilversum betekent het dat het dorp in vieren wordt gedeeld en elk deel een eigen wijkbrandweerman krijgt. Daar is René Wollaars blij mee, want het is toch veel werk in z'n eentje. Daarnaast krijgt elke kazerne een loketfunctie waar mensen langs kunnen komen met vragen over brandveiligheid.

Nu ouderen steeds langer thuiswonen, merkt hij dat bij deze groep preventie heel erg belangrijk is. "Ik was laatst bij een 96-jarige mevrouw waarbij de brand- en koolmonoxidemelder kapot was. En die zei dat ze niet meer sliep omdat ze bang was voor eventuele brand. Toen heb ik haar geholpen en glunderde ze dat ze vannacht weer kon slapen. Daar doe je het voor", vertelt Wollaars.

Bekijk hier hoe de wijkbrandweerman te werk gaat:

De wijkbrandweerman in Hilversum is er gekomen op initiatief van de lokale SP. Die signaleerde dat de overheid ouderen stimuleert om zo lang mogelijk thuis te wonen, maar dat niemand zich bekommert om hun brandveiligheid. Nu de wijkbrandweerman wordt uitgerold in de hele regio zijn ze tevreden.