Vannacht grootste sterrenregen van het jaar: honderd vallende sterren in een uur

NOORD-HOLLAND - Zet uw wekker: vannacht trekt de grootste 'sterrenregen' van het jaar weer over het hemelgewelf. Op het hoogtepunt, vrijdagochtend tussen zes en zeven uur, schieten er tachtig tot honderd meteoren door de hemel.

Voor wie graag een blik omhoog werpt, zijn de omstandigheden dit jaar gunstig. Niet alleen omdat het naar verwachting onbewolkt is, maar ook omdat de maan al vroeg in de nacht onder gaat.



Geminidenzwerm

De 'Geminidenzwerm' trekt ieder jaar rond half december voorbij. Wie de meteorietenregen goed wil zien, moet naar het westen kijken. "Niet te laag boven de horizon en niet recht omhoog, maar half hoog", aldus sterrenkundige Marc van der Sluys van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De Geminiden zijn de grootste sterrenregen van dit jaar in Nederland. De zwerm heet zo omdat het lijkt of de meteoren afkomstig zijn uit het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini). In werkelijkheid zijn het minieme deeltjes steen en gruis van de planetoïde Phaethon. Elk jaar in december komt de aarde door die stofwolk. Als zo'n deeltje in de dampkring verbrandt, zien wij dat als een kort, gelig lichtspoor aan de hemel, een meteoor.

Komeet

Bovendien bestaat de kans dat we de langsvliegende komeet 46P/Wirtanen kunnen zien. Met het blote oog is het een vaag stipje, dat de komende weken langzaam langs de hemel schuift. Op woensdag stond hij het dichtst bij de aarde, op bijna 12 miljoen kilometer afstand. Voor ruimtebegrippen is dat redelijk in de buurt. Pas over 20 jaar komt hij weer zo dichtbij.