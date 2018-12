Kinderen planten 1.400 bijzondere bomen langs A6 bij Muiderberg: "Heel trots"

MUIDERBERG - Het was 'handjes uit de mouwen' , want vandaag hebben kinderen ruim 1.400 bomen en struiken gepland langs de geluidswal van de A6 en het spoor bij Muiderberg. Doordat de bestaande geluidswal verhoogd is, waren er honderden bomen gekapt, maar nu komt er toch wat voor in de plaats.

Normaal gesproken worden de bomen langs de geluidswal vervangen door een groen grasveldje. "Dan zaaien we dat in en gaan we ieder jaar daar met een maaiertje overheen", vertelt Corné Kriesels van ProRail. Omdat de Muiderbergers de afgelopen jaren veel groen verloren hebben zien gaan door de verbreding van de A6, hebben ze een in dit geval een uitzondering gemaakt.

Inheemse soorten

Op aandringen van Thijn Westermann van Stichting Groen Muiderberg is er gekozen voor achttien kleine inheemse soorten, die de biodiversiteit versterken. "Er zou hier niks komen en het zou een kaal talud blijven", vertelt Westermann trots. "Dat we met z’n allen dit voor elkaar hebben gekregen, is heel goed voor de natuur."

Lees ook: Iepziekte door droogte extra dodelijk: honderden bomen gekapt

Volgens Westermann is het belangrijk dat er veel verschillende soorten worden gepland. "Je ziet het agrarisch landschap in Nederland verarmen. Er groeit geen bloem meer in. De insecten sterven uit en er vindt geen vogel meer wat te eten. De struiken zijn goed voor insecten en vogels en leveren daarnaast veel zaden, bloemen, bessen en noten, die ook voor mensen lekker zijn om te eten", legt Westermann uit.

Planten

De kinderen hebben in korte tijd alle 1.400 bomen gepland. Dat was vooral te danken aan de medewerkers van Landschap Noord-Holland. Die hadden vooraf al gaten in de grond gemaakt om de boompjes in te doen.