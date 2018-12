Bijzonder afscheid voor overleden AZ-supporter

ALKMAAR - Een bijzonder afscheid voor AZ-supporter Marco Bellis. Bellis (52) overleed vorige week aan de gevolgen van kanker. De trouwe voetbalfan bezocht 42 jaar lang alle uit- en thuiswedstrijden van zijn club. Genoeg reden dus om hem ín en buiten het stadion een speciaal afscheid te geven.

Marco Bellis was een vast gezicht op de Ben-Side, het vak met de fanatiekste supporters van de club uit Alkmaar. Eind november werd nog een eerbetoon gebracht aan de ongeneeslijk zieke Bellis. Supporters van AZ betuigden hun steun na het duel tegen VVV-Venlo. Ze hielden fakkels omhoog en zongen 'You'll never walk alone'.

Lees ook: Prachtig eerbetoon AZ-fans aan ongeneeslijk zieke supporter Marco

Maar vorige week donderdag overleed Marco Bellis. Vandaag was zijn uitvaart. Die begon in een lounge van het AFAS Stadion waarna er bij hoge uitzondering in het stadion een rondje met zijn kist werd gemaakt. Familie en vrienden liepen mee. Op zijn vaste stoeltje in 'Vak O' werden zijn foto en bloemen gelegd.

Buiten stonden tientallen supporters Bellis op te wachten. Zij vormden een erehaag met fakkels en vlaggen en brachten Bellis zo een laatste groet.