Prachtig eerbetoon AZ-fans aan ongeneeslijk zieke supporter Marco

ALKMAAR - Supporters van AZ hebben gisteren tijdens en na het duel tegen VVV-Venlo hun steun geuit aan de ernstig zieke AZ-fan Marco. Hij bezocht gisteren waarschijnlijk voor het laatst een uitduel van zijn favoriete club.

Marco is een vast gezicht op de Ben-Side, het fanatieke supportersvak van de club uit Alkmaar. Marco is ernstig ziek en reisde gisteren voor het laatst zijn club achterna richting Limburg, waar AZ speelde tegen VVV (2-2).

De spelers van AZ hielden een spandoek omhoog richting het vak waarin Marco zat, met daarop de tekst: 'Marco, altijd staand vooraan, de Ben-Side ontdaan, sterkte in je strijd'. Ook Limburgse supporters en spelers toonden een doek: 'Wij steunen Marco'.

(Verhaal gaat verder onder de tweet)



Na afloop van het duel, waarin AZ in de laatste minuut de overwinning verspeelde, kwam VVV-speler Ralf Seuntjens (broer van AZ-speler Mats Seuntjens) naar het uitvak om zijn shirt en aanvoerdersband te overhandigen aan Marco. In onderstaande video is te zien dat Seuntjens wordt toegezongen door de AZ-supporters:

Bij terugkomst in Alkmaar stond Marco nog een fraai eerbetoon te wachten. Toen hij met de supportersbus aankwam werd hij onthaald door AZ-fans, die daar met fakkels klaarstonden en massaal 'You'll never walk alone' zongen.

(Verhaal gaat verder onder de video)



Uit handen van AZ-directeur Robert Eenhoorn kreeg Marco ook nog een shirt, gesigneerd door alle spelers en staf van de club.