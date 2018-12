Deel dit artikel:













Dit Noord-Hollands Boer Zoekt Vrouw-stel verwacht een derde kindje Foto: KRO-NCRV / Ruben May

OBDAM - Boer Henk van Vliet uit Obdam en zijn geliefde Fiona krijgen in de lente van 2019 een derde kindje. Het stel, dat in het Boer zoekt Vrouw-seizoen van 2012 te zien was, is in de zevende hemel. "We weten niet wat het wordt. Dat wisten we bij de vorige twee ook niet."

Dit laten ze weten aan de KRO-NCRV, tijdens een BZV-feestje. Obdammer Henk: "We vinden het mooi van de natuur eigenlijk; dat je verrast wordt. Je weet al zoveel van het leven." Lees ook: Texels Boer zoekt Vrouw-koppel verwacht tweede kindje Het Boer zoekt Vrouw stel uit 2012 heeft al twee kinderen, Owen van 3 en Jolene van 1,5 jaar oud. Fiona: "We hebben al een jongen en een meisje, dus we hebben alle spullen al in huis, dat scheelt een hoop geregel." De twee begrijpen dat ze er een broertje of zusje bij krijgen en willen dan ook graag mama's buik aanraken. "Vooral Owen weet wel dat er iets gaat gebeuren, dat eerst Jolene in de buik zat, en nu een nieuwe baby!" De moeder maakt het prima. "Ik voel me goed." 💬 Whatsapp ons!

