Texels Boer zoekt Vrouw-koppel verwacht tweede kindje

Foto: KRO-NRCV / Ruben May

TEXEL - Goed nieuws voor Jan & Rianne, want er is tweede kind op komst voor het Texelse Boer zoekt Vrouw-koppel. Dat maakten ze bekend tijdens de jaarlijke Boer zoekt Vrouw Afterparty.

In oktober vorig jaar verwelkomde het stel, uit het seizoen 2014/2015, hun eerste zoontje Melle en in april wordt baby nummer twee verwacht. "Het wordt weer een jongetje!", aldus boer Jan.

Ze laten weten enorm uit te kijken naar de geboorte. De kleine Melle lijkt alleen nog niet te snappen dat er een broertje op komst is. "Hij heeft ook totaal geen interesse in de buik. Maar ja, hij is natuurlijk ook nog maar dertien maanden!"