Overleden Bussumse automobilist werd onwel achter stuur

BUSSUM - De 67-jarige man uit Bussum die afgelopen weekend bij een nachtelijk ongeluk in Naarden om het leven kwam, blijkt achter het stuur onwel te zijn geworden.

Dat heeft de politie tegen het Bussums Nieuws gezegd.

Al rijdende werd de Bussummer niet lekker en verloor hij de macht over het stuur. Hij eindigde met de neus van de auto in de sloot. Een andere bestuurder zag de auto in het water liggen en belde de politie. Voor de automobilist kwam de hulp echter te laat: hij overleed in het ziekenhuis. Twee andere inzittenden bleven ongedeerd.