Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Automobilist (67) overleden na nachtelijk ongeluk in Naarden Foto: Inter Visual Studio/Judith van Dijkhuizen

NAARDEN - De automobilist die gisterochtend vroeg op de Rijksweg in Naarden van de weg raakte en in het water belandde, is overleden. Het gaat om een 67-jarige man uit Bussum.

De automobilist reed rond 4.30 uur aan het begin van de Rijksweg - het verlengde van de A1 - een naastgelegen sloot in. De neus van de auto stond onder water, de achterkant bleef op het droge steken. Een passerende automobilist merkte de auto op en sloeg alarm, waarna de hulpdiensten in actie kwamen. Lees ook: Auto belandt in sloot Naarden, bestuurder naar ziekenhuis Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. Twee andere inzittenden bleven ongedeerd. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.