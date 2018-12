Besluit Van den Brom stond al vast: "Dan is het niet zo moeilijk"

ALKMAAR - Het besluit van John van den Brom om na dit seizoen te stoppen als hoofdtrainer van AZ stond al langere tijd vast. De 52-jarige oefenmeester had evenals de directie het gevoel dat het beter was om na dit seizoen bij de Alkmaarders te vertrekken.

"We (Van den Brom, Max Huiberts en Robert Eenhoorn, red.) hebben dat besluit al heel lang geleden genomen in de gesprekken die we heel vaak met elkaar hebben", licht Van den Brom zijn vertrek toe. "We zijn met z'n drieën al tot de conclusie gekomen dat dit het laatste seizoen zou worden. Als beide partijen het gevoel hebben dat het mooi is geweest na vijf jaar, dan is het ook niet zo moeilijk."

"Het is al een unieke prestatie dat je als trainer vijf jaar bij een club werkzaam bent", gaat de AZ-trainer verder. "Mijn doel was ook om die langstzittende trainer te worden. Dat heeft mij veel gedaan en dat was een dingetje dat voor mij speelde. Maar als je beide een gevoel hebt en je spreekt het uit, dan is het ook niet zo moeilijk. Je sluit het af en gaat dan volle bak verder."

Max Huiberts

Ook Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ, meldt dat de beslissing al een tijd geleden genomen was. "We hebben het uiteindelijk in onderling overleg besloten", zegt hij. "We hebben de afgelopen jaren geëvalueerd en uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat dit het laatste seizoen zou gaan worden voor John. Het heeft absoluut niet te maken met de mindere resultaten van de afgelopen periode. Het was al even bekend en we zouden het na de winterstop brengen, maar helaas heeft iemand het niet voor zich kunnen houden."

Slot

Huiberts is content met het feit dat Arne Slot de opvolger wordt van Van den Brom. "Arne is een coach met een bepaalde visie die goed past bij de visie van AZ. We hebben ook gezien dat hij prima past binnen onze organisatie. Dus wat ons betreft is het een heel logische keuze."

FC Utrecht

Verder zegt Van den Brom dat hij nog niet gesproken heeft met FC Utrecht. Volgens de oefenmeester is er 'wel interesse over en weer, maar ook niet meer dan dat'.