UPDATE: AZ bevestigt, Van den Brom vertrekt

ALKMAAR - AZ en trainer John van den Brom gaan na dit seizoen uit elkaar. Dat heeft de Alkmaarse club maandagmiddag bevestigd. Assistent-trainer Arne Slot volgt Van den Brom op.

Eerder vandaag wilde AZ nog geen toelichting geven op het bericht van het AD dat de wegen zouden scheiden. Een camerateam en een paar journalisten waren aanwezig bij de training van AZ, maar John van den Brom wilde toen niet reageren.

Lees ook: 'Van den Brom en AZ na dit seizoen uit elkaar'

Van den Brom is bezig aan zijn vijfde seizoen en is inmiddels de langstzittende trainer in de Alkmaarse historie. Dit voetbaljaar zijn de prestaties minder en nemen de kritieken toe. Zijn opvolger Arne Slot is bezig aan zijn tweede seizoen als assistent en mag na dit seizoen taken van Van den Brom dus overnemen. De duur van het contract van Slot en de verdere invulling van zijn staf worden in de loop van de tweede seizoenshelft bekend gemaakt.

Lees ook: John van den Brom op grote hoogte: "Mooi dat ik Van Gaal en Kessler overtref"