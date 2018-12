Verrassing: Nel mag naar het Dankjewel Diner

ZAANSTAD - Altijd staat ze voor anderen klaar. Daarom mag Nel Galjé nu wel eens zelf in het zonnetje gezet worden, vindt dochter Sharon. Ze meldde haar moeder aan voor het NH Dankjewel Diner. "Het is echt een wereldvrouw, ik ben zo trots op haar." NH Nieuws ging bij Nel langs om haar te verrassen.

Nel Galjé weet nog van niets. Ze is met een smoesje naar inloophuis 'Samen is 1' in de Zaanse wijk Poelenburg gelokt. "Mijn moeder heeft het zelf niet makkelijk, maar toch is ze er altijd voor anderen," vertelt haar dochter Sharon. "Vorig jaar heeft ze dit inloophuis opgericht, voor mensen die eenzaam zijn. Die komen langs voor een praatje of een spelletje."

Daarom is het nu tijd om Nel eens te verrassen, vindt haar dochter. Met een grote bos bloemen loopt ze het buurthuis binnen. "Verrassing!" Nel staat perplex. "Wat kom jij nou doen?" "Ga even rustig zitten, mam," zegt Sharon. Nel voelt de bui al hangen. "Ik ga niet janken hoor."



Schooiers

"Mam, jij staat altijd klaar voor anderen. Daarom willen wij, samen met NH Nieuws, jou nu eens een keer bedanken," zegt Sharon. "Je bent van harte uitgenodigd voor het Dankjewel Diner op 18 december." Nel kan het niet geloven. "Wauw, echt? Wat mooi!" En dan tegen de andere vrijwilligers: "En jullie wisten dit? Stelletje schooiers!"

Vrijwilliger Frank heeft alleen maar lovende woorden voor Nel:



Haar werk bij het inloophuis wordt erg gewaardeerd. Vrijwilliger Frank Arkenbout: "Het is een bijzonder mens. Ondanks al haar eigen sores, heeft ze dit opgericht. Ze gaat altijd door, door, door. Dat is Nel." En dan wordt het Nel toch even te veel.

Dankjewel Diner 2018

Het Dankjewel Diner 2018 vindt dinsdagavond 18 december plaats in de Q-Factory in Amsterdam. Met het diner zetten we mensen in het zonnetje, die zich voor anderen inzetten zonder daar iets voor terug te verlangen. Deze lieve mensen krijgen een avondje uit aangeboden en een heerlijk diner voorgeschoteld.