Mensenredder Nigel (17) kijkt uit naar Dankjewel Diner: "Dit maakt mijn dag helemaal goed"

DEN HELDER - Honderden positieve reacties op internet, bossen bloemen, cadeaus, taart van de burgemeester én een uitnodiging voor het Dankjewel Diner 2018. Nigel Tervoort uit Den Burg, die vorige maand het leven van een bejaarde man redde, glimt van oor tot oor.

Dankjewel Diner 2018

Het Dankjewel Diner 2018 vindt dinsdagavond 18 december plaats in de Q-Factory in Amsterdam. Met het diner zetten we mensen in het zonnetje, die zich voor anderen inzetten zonder daar iets voor terug te verlangen. Deze lieve mensen krijgen een avondje uit aangeboden en een heerlijk diner voorgeschoteld.

Met zijn gebrekkige kennis van reanimeren wist hij alsnog het leven te redden van een bejaarde man, terwijl anderen stonden toe te kijken en te filmen.

"Het voelt wel raar om hier te staan", vertelt Nigel als hij voor het eerst sinds die bewuste vrijdagochtend van 9 november weer op de plek arriveert waar hij een bejaarde man levenloos op de grond zag vallen. "Ik heb mijn jas onder zijn hoofd gelegd en was een beetje in paniek toen ik merkte dat hij niet meer ademde. Ik ben meteen begonnen met reanimeren."

Heldendaad

Het slachtoffer is er dankzij het snelle ingrijpen van Nigel bovenop gekomen. Ondanks zijn heldendaad heeft Nigel nog steeds het nare gevoel dat omstanders vooral toekeken en aan het filmen waren. "Het is geen fijne herinnering. En dat ook nog pal voor het politiebureau."

Alle positieve reacties doen de mensenredder goed: "Ik heb van mijn familie een tegeltje gekregen met een reactie op Facebook. Die luidt: 'Als mij ooit iets overkomt, hoop ik dat er een Nigel langskomt'. Ik vind het fijn dat mensen mij als held zien en weet dat ik een held kan zijn."

Compleet verrast

Compleet verrast is Nigel als hij hoort dat hij als held mag aanschuiven aan het Dankjewel Diner. "Ik houd wel van een dineetje. Geweldig! Het maakt deze regenachtige dag helemaal goed."