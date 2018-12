Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoogbejaarde vrouw (93) gewond na overval in eigen woning in Amsterdam Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Aan de Petmolen in Amsterdam-Noord is een hoogbejaarde vrouw in haar eigen woning overvallen. Hierbij raakte ze gewond.

De daders zijn er vandoor gegaan zonder een buit. Het gaat om twee blanke jongens. Lees ook: Bejaarde Amstelvener gewond na worsteling met onbekende indringer Het 93-jarige slachtoffer is volgens een woordvoerder van de politie ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend wat de aard van haar verwondingen is. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003