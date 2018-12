Heemsteedse groenteboer zwaar ontdaan na drugsinval politie

HEEMSTEDE - "Ik sta nog steeds te trillen." Een paar dagen na de inval van de politie is Silvio Houweling nog steeds van slag. Aan het einde van een werkdag viel een arrestatieteam zijn groentewinkel binnen. Op zoek naar harddrugs.

Silvio is met de laatste werkzaamheden bezig, als er ineens acht fors gebouwde agenten schreeuwend de winkel binnen komen stormen. Silvio wordt meteen vastgepakt en moet op zijn knieën gaan zitten. Terwijl hij en nog een collega worden vastgehouden, wordt het hele pand binnenstebuiten gekeerd. Het resultaat: geen drugs en een klein trauma voor de groenteboer.

Niks mee te maken

De politie zegt anonieme tips binnen te hebben gekregen dat er drugs in de groentewinkel zouden liggen. Silvio zegt helemaal niets met drugshandel te maken te hebben. "Ik weet niet waar die tips vandaan komen. Ik heb daar helemaal niets mee te maken."

Een paar uur lang wordt hij vastgehouden, eerst in een politiewagen voor de deur, later op het bureau in Schalkwijk. Ook zijn vrouw is getuige van de inval en heeft het er nog steeds zwaar mee. "Ik wil een gesprek met de burgemeester. Ze hebben mijn plafond stukgemaakt, mijn kassa doet het niet goed, daar hebben ze de kabels van losgetrokken", aldus Silvio.

Helemaal bizar wordt het als Silvio vertelt dat één van zijn laatste klanten die dag ook buiten op straat is aangehouden door de politie. Deze man werd in het bijzijn van zijn vriendin op de grond gelegd en moest zijn boodschappentas, met speciale aandacht voor de komkommers, laten onderzoeken.

'Ga echte boeven vangen'

Silvio krijgt veel steun van zijn klanten. Flessen wijn, bemoedigende woorden, de groenteboer is erg onder de indruk van de steun uit de buurt. "Het is een schande, ga echte boeven vangen en niet zo'n hardwerkende winkelier. En dat ook nog net voor Kerst", zegt een klant, die ook van de inval heeft gehoord."

Silvio is blij dat zijn klanten gewoon blijven komen. "Met zo'n anonieme tip kan iemand er gewoon voor zorgen dat je de boel hier zou kunnen sluiten", aldus een zwaar verontwaardigde groenteboer.

Reactie politie

De politie laat in een reactie weten dat er niks is aangetroffen in de zaak van Silvio. De inval is gedaan op basis van “anonieme tips”. “We gaan niet over één nacht ijs in dit soort zaken.”

Donderdag komt de burgemeester op bezoek bij Silvio.