Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Veel politie op de been bij inval op bedrijventerrein in Ankeveen Foto: Inter Visual Studio

ANKEVEEN - Op een bedrijventerrein in Ankeveen was vanavond veel politie op de been bij een inval. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen - een afdeling van de politie die in actie komt als chemische stoffen een bedreiging voor de omgeving vormen - was ook aanwezig.

Op foto's is te zien dat politie in een pand onderzoek doet. Waarom ze dit deden, is nog niet bekendgemaakt. Er was ook een brandweerwagen aanwezig bij de inval. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003