Eeuwenoude slee te bewonderen in Westfries Museum in Hoorn

HOORN - Het Westfries Museum heeft dankzij de steun van diverse partijen een "prachtige", eeuwenoude slee uit 1700-1800 met afbeeldingen van de Koepoortsweg kunnen kopen.

Het bijzondere aan de nieuwe aanwinst is dat alle kanten van de slee versierd zijn met afbeeldingen van de Koepoortsweg. "Ze zijn een kopie van prenten van de beroemde tekenaar Cornelis Pronk (1691-1751)", aldus het museum.

Pomona

De in 1871 verdwenen Koepoort is op de slee te bewonderen. Op de poort is het beeld van Pomona te zien, Pomona is de godin van de veldgewassen en fruit. Dit beeld is niet verdwenen en is nog steeds te zien in het Westfries Museum. Op de tekening zijn ook koeien te zien, waarnaar de poort vernoemd is.

In de 18e eeuw bouwden rijke kooplieden in Hoorn buitenhuizen. De verwachting is dat de slee ooit aan één van de rijke families die daar toen woonden heeft toebehoord. De Koepoort was één van de oudste uitvalswegen van Hoorn.

Gerestaureerd

Het museum heeft de slee kunnen kopen dankzij een bijdrage van de Vrienden van het Westfries Museum, Stichting Kerkmeijer-De Regt en het Le Cocq-Planckenfonds. De slee is te zien in de Kinderkamer tot 21 maart. Daarna zal hij gerestaureerd worden.

Cornelis Pronk vergaarde veel bekendheid door zijn stijl, "omdat zijn tekeningen zo'n getrouwe weergave waren van de werkelijkheid. Wel tekende hij wat hij zag in een zonnig, bijna Italiaans licht." Daarom is de slee zo bijzonder.