Westfries Museum in Hoorn heeft twee nieuwe aanwinsten

HOORN - In het Westfries Museum zijn vanaf vandaag twee nieuwe kunstwerken te bewonderen. Het gaat om een tekening van Johannes Bosboom en een olieverfschilderij van Hendrik Willebrord Jansen.

Het Westfries Museum heeft dankzij financiële steun van de Vrienden van het Westfries Museum, de Kerkmeijer-De Regt Stichting en het Le Cocq-Planckenfonds de kunstwerken kunnen aanschaffen. De beide aanwinsten portretteren de stad Hoorn.

Johannes Bosboom

De Haagse schilder Johannes Bosboom (1817-1891) liet zich inspireren door Hoorn en de rijke 17e-eeuwse geschiedenis. Bosboom is in zijn leven twee keer in Hoorn geweest, zijn tekening "Oude Vrouwenpoortje te Hoorn" is tijdens zijn laatste bezoek in 1880 gemaakt.

Hendrik Willebrord Jansen

Jansen (1855-1908) schilderde in dezelfde stijl als Bosboom. Zijn schilderij "Interieur van de Noorderkerk te Hoorn" is nu in hetzelfde museum te zien.

Het Westfries Museum in Hoorn vertelt het verhaal van de Gouden Eeuw, met speciale aandacht voor de VOC. Het museum verbindt het heden en verleden met elkaar en probeert bezoekers verrassen. Vanaf vandaag zijn de nieuwe kunstwerken in het monumentale Statencollege te bewonderen.