Westfries Museum koopt eeuwenoud zeldzaam zegelstempel

HOORN - Het Westfries Museum in Hoorn heeft een eeuwenoud zeldzaam zegelstempel aangekocht. In het rijk uitgevoerde stempel, dat mogelijk uit de zestiende eeuw komt, staat het wapen van de gemeente Grootebroek.

Dergelijke zegelstempels werden tot halverwege de twintigste eeuw nog geregeld gebruikt voor het autoriseren van bijzondere documenten. Dit stempel is extra speciaal, omdat het bijna vijf eeuwen oud is en een ivoren handgreep heeft. "Dit is een teken van rijkdom", oordeelt zegelstempeldeskundige Hans van der Neut. "Het belangrijkste is de cultuur-historische waarde van het stempel. Een tweede wordt niet zo snel gevonden."

Koning Willem I

Er zijn wel meer oude zegelstempels van plattelandssteden in West-Friesland overgebleven, maar die zijn vrijwel allemaal na 1815 gemaakt. In dat jaar gaf koning Willem I de Hoge Raad van Adel opdracht om de originele oude stadswapens in ere te herstellen door ze opnieuw te laten bevestigen.

Dit stempel lijkt op een stempel dat staat op een schilderij van Maarten van Heemskerck uit 1529. Andere historici hebben aanwijzingen dat het in elk geval uit begin 1600 moet komen, omdat na die tijd een ander wapen van Grootebroek werd gebruikt. In het museum in Hoorn en bij het Zeeuws Archief zijn waarschijnlijk afdrukken die meer duidelijkheid moeten geven over de datering van het stempel. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

Het zegelstempel is vanaf deze week in het Westfries Museum te zien.