Opnieuw raak op de A1: automobilist botst achterop gestrande auto

BLARICUM - Het zit niet mee op de Noord-Hollandse snelwegen vanochtend. Nadat het verkeer eerder vanochtend al op verschillende plekken vastliep, is het nu opnieuw raak op de A1. Tussen Naarden-Vesting en Blaricum is een automobilist achterop een gestrande auto gebotst.

Dat melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Of er slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. Er zijn twee rijstroken afgesloten, wat een file van vier kilometer en een half uur vertraging oplevert.

Ook de A10 bij knooppunt Amstel is in de richting van De Nieuwe Meer is vanwege een ongeluk dicht. Drie rijstroken zijn afgesloten, meldt Rijkswaterstaat.

Pittige ochtendspits

Omdat de grens van 400 kiliometer aan file in het hele land inmiddels 'ruim is gepasseerd', spreekt Rijkswaterstaat van een 'pittige maandagmorgen'. Precies weten waar het vaststaat? Klik hier voor een actueel overzicht van de files. De ANWB laat weten dat het einde van de ochtendspits nog lang niet in zicht is.