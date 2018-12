Ongelukken veroorzaken files in de provincie

HILVERSUM - Door ongelukken staat het op meerdere wegen in de provincie vast. Weggebruikers hebben te maken met een flinke vertraging op de A8 en A7.

Op de A7 richting Zaandam tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam staat file door een ongeval. Die levert een halfuur vertraging op.

Ook op de A7 richting Amsterdam is het - bijna traditioneel - weer vroeg raak vanochtend. Tussen Avenhorn en Purmerend komt het verkeer over een afstand van vijf kilometer slechts mondjesmaat vooruit.

Op de A8 richting Amsterdam tussen Westzaan en Zaanstad zijn drie rijstroken dicht na een ongeluk. Daar staat enkele kilometers file.

A1

Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A1 ten zuiden van Laren stond er richting Amsterdam eerder een file van acht kilometer.

Het ongeluk is gebeurd tussen het Van der Valk-hotel De Witte Bergen en de afrit Hilversum-Noord. Meer details over het ongeluk zijn nog niet bekend, maar vanwege de hulpverlening was slechts een rijstrook open.