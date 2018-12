Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verdachte steekpartij strandtent Bloemendaal vandaag voor de rechter Foto: Inter Visual Studio

BLOEMENDAAL AAN ZEE - De rechtszaak tegen de verdachte van de steekpartij bij een strandfeest in april in Bloemendaal aan Zee gaat vandaag van start. Justitie verdenkt de 25-jarige S. M. ervan een 26-jarige Amsterdammer in zijn buik te hebben gestoken. Het Openbaar Ministerie (OM) legt poging tot moord ten laste.

Het slachtoffer werd op 8 april gestoken bij beachclub Bloomingdale. Hij raakte zwaargewond en werd in een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Lees ook: Gewonde na steekpartij op strandfeest in Bloemendaal aan Zee Vlak voor de steekpartij werd een schot gelost op het feest. De politie werd daarop gealarmeerd. Ontruiming van het feest volgde onder begeleiding van de ME. Al het verkeer werd gecontroleerd door agenten in kogelwerende vesten. De verdachte zou op aanwijzing van het slachtoffer zijn aangehouden. Lees ook: Overzicht: Jarenlange problemen bij strandfeesten in Bloemendaal aan Zee Naar aanleiding van de gebeurtenissen werden feesten in de strandtent op last van de burgemeester tot 26 juni verboden. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003