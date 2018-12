Deel dit artikel:













Egmondse tiener betrokken bij grote vechtpartij op station Arnhem Foto: Politievlogger Jan Willem

EGMOND AAN ZEE - Na afloop van een groot muziekevenement is gisteravond een massale vechtpartij uitgebroken tussen agenten en bezoekers op het station in Arnhem. Ook een 17-jarige Egmonder was daarbij betrokken. Hij is aangehouden.

Politievlogger Jan Willem liep een avond mee met de medewerkers van het Veiligheid & Service-team van de NS. Hij schrijft op Facebook over "hoe een mooie en rustige dienst helaas anders afliep". Na het Mega Piraten Festijn, een groot feest voor liefhebbers van het Nederlandse lied, stroomt het Arnhemse station vol. Een groot gedeelte van hen is onder invloed, aldus de agent. Diverse mensen worden aangesproken op hun gedrag, maar dan breekt er een grote vechtpartij uit. Lees ook: Vechtpartijen en vernielingen tijdens onrustige nacht in Castricum en Schagen Jan Willem en zijn collega's spoeden zich naar het betreffende perron. "Het is druk en er is veel geschreeuw", zo schrijft hij. "Wij treffen een persoon die helemaal onder het bloed. Hij kan de dader aanwijzen." Geweld tegen politie

En dan gaat het snel. De vechtpartij wordt steeds groter en meerdere groepen gaan met elkaar op de vuist. Ook de politie krijgt ervan langs. "Collega's worden geduwd en hier en daar worden er klappen uitgedeeld." Lees ook: 19-jarige man zwaargewond bij grote vechtpartij in Nieuw-Vennep Er wordt opgeschaald en het perron loopt vol met politieagenten, ME-leden en de hondenbrigade. Langzaam maar zeker komt de rust terug en worden twee verdachten afgevoerd naar het bureau. Een van hen is de 17-jarige Egmonder, de ander een 30-jarige Utrechter. Wat de reden was voor de knokpartij, is niet bekend. 💬 Whatsapp ons!

