Vechtpartijen en vernielingen tijdens onrustige nacht in Castricum en Schagen

CASTRICUM - Politieagenten en uitsmijters in Castricum en Schagen hebben vannacht de handen vol gehad aan opgefokt uitgaanspubliek. In beide gemeenten zorgden opgeschoten jeugd voor opstootjes en vernielingen.

De onrust in Castricum ontstond na sluitingstijd van de horeca in het uitgaansgebied. "Tijdens de uitloop waren er diverse opstootjes", twittert wijkagent Erik Webbe.

Terwijl agenten hun uiterste best deed de aangeschoten jeugd tot bedaren te brengen, kwam ook de politie zelf spreekwoordelijk onder vuur te liggen. "Helaas vond iemand het nodig om het achterraam van onze politieauto in te gooien", besluit de wijkagent. Of de verdachte is aangehouden, is niet bekend.

Schagen

Ook in het centrum van Schagen werd het 'tegen sluitingstijd van de horeca' onrustig op straat. In en bij een snackbar in de Nieuwstraat gingen mensen met elkaar op de vuist, waarop politie en horecabeveiligers in actie kwamen en het geweld 'snel in de kiem werd gesmoord'. Een van de vechtersbazen is aangehouden.

Een tweede aanhouding werd verricht voor vernieling. Iemand 'vond het nodig om tegen het achterlicht van een taxi te trappen die daardoor werd vernield', schrijft de politie Schagen. "Beiden zullen in de loop van de ochtend door de recherche worden gehoord", besluit de politie.