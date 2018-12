Heerhugowaardse families gaan los met kerstversiering: "M'n huis valt goed op"

HEERHUGOWAARD - Drie buurmannen in Heerhugowaard trekken alles uit de kast met kerst. Waar de meeste mensen het bij een kerstboom houden, gaan Stefan, Daniël en Fred een stapje verder: hun huizen en tuinen hangen vol met kerstverlichting.

De buren zorgen er nu al een aantal jaar voor dat hun straat in Heerhugowaard er vrolijk uitziet. Toen een van hen een aantal jaar geleden begon, deden de andere twee spontaan mee. "Het is gewoon heel mooi", vertelt Fred. "Ik vind het super. En als ik na mijn werk de straat inrijd, valt m'n huis lekker goed op."

Hele straat

De mannen proberen de rest van de straat mee te trekken in hun plannen, maar dat loopt nog niet zo hard. "We proberen het ja", lacht Stefan. "Die andere buur ging het proberen, maar dat is niet gelukt. Misschien volgend jaar."