Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zwanenburger gaat los met 5.000 lichtjes: "Oppassen dat er geen vliegtuig landt" Foto: NH Nieuws

ZWANENBURG - Het duurt nog ruim een maand, maar Jan de Jong is al helemaal in de kerfstsferen. En dat gaat bij de Zwanenburger wel een stapje verder dan een leuk versierde boom en een piek, want hij heeft naar schatting zo'n 5.000 kerstlampjes in en rondom zijn huis hangen. "Ik vind het gewoon enorm gezellig."

Dat het opvallend is, weet hij zelf ook wel. "Mijn buren maken altijd grapjes. Verderop ligt een landingsbaan van Schiphol, dus ze zeggen altijd: 'pas op dat de vliegtuigen niet in jouw tuin landen, Jan!' Ach ja, ik vind het helemaal top. Het is mijn tuin, en ik vind het leuk." Lees ook: Hilversums tuincentrum hult winkel alvast volledig in kerstsferen Jan is al jaren bezig om zijn collectie uit te breiden, maar verwacht dat dit jaar wel z'n piek wordt. "Dit is hem wel, ja. Het is al vrij hysterisch voor sommige mensen", lacht hij. "Maar ik denk: dit is hem, zo moet ik 'm laten." 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003