Hilversums tuincentrum hult winkel alvast volledig in kerstsferen

HILVERSUM - Aan de donkere dagen voor kerst moeten de meeste mensen nog niet denken, maar een tuincentrum in Hilversum neemt alvast een voorsprong door de winkel volledig in kerstsferen te hullen.

Een verslaggever van NH Gooi was bij de opbouw en de openstelling van het tuincentrum in kerstsferen. De kerstopbouw is overigens tot groot genoegen van de winkelbezoekers. "Prachtig, ik geniet ervan", zegt eentje tegen NH Gooi. "Het geeft toch alvast een beetje sfeer", voegt een ander eraan toe. "Ook al duurt het nog eventjes."