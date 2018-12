Deel dit artikel:













Onana en Van de Beek vallen geblesseerd uit bij Ajax Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe

ZWOLLE - Het is onduidelijk of Donny van de Beek en André Onana woensdag met Ajax tegen Bayern München kunnen voetballen. De middenvelder en doelman zijn zaterdag in de eerste helft van het uitduel met PEC Zwolle uitgevallen. Van de Beek met een blessure aan een bovenbeen. Onana had te veel last van een hamstring.

Ook achter de naam van Kasper Dolberg staat een vraagteken. De aanvaller heeft vrijdag op de training last van een knie gekregen. Trainer Erik ten Hag heeft hem niet mee naar Zwolle genomen. Hakim Ziyech maakte nog geen deel uit van de basisploeg van Ajax voor het duel met PEC. "Hij is nog maar net hersteld van een knieblessure",vertelde Ten Hag. "Daarom start hij nog even op de bank." Ajax en Bayern München zijn al zeker van een plaats in de achtste finales van de Champions League. Ajax eindigt alleen bovenaan in de poule als de kampioen van Duitsland verslagen wordt. Lees ook: Slordig Ajax wint uit bij PEC Zwolle met 4-1