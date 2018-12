Slordig Ajax wint uit bij PEC Zwolle met 4-1

ZWOLLE - Hoewel Ajax af en toe slordig speelde wonnen de Amsterdammers wel van PEC Zwolle: 1-4. De doelpunten werden gemaakt door Huntelaar, De Jong en Schöne (2x, waarvan een in eigen doel) en Tadic. Door de negende competitieoverwinning op rij staat Ajax weer twee punten achter op PSV.

Bij Ajax ontbrak Kasper Dolberg met knieklachten, zodat Klaas-Jan Huntelaar startte in de basis. Hakim Ziyech begon op de bank, waar ook de jonge Braziliaan Danilo Pereira plaats mocht nemen.

Veel oud-Ajacieden

Bij Zwolle was Bram van Polen weer terug na blessureleed. PEC kent een hoog gehalte aan oud-Ajacieden. Aanvaller Zian Flemming kon nog bij Jong Ajax blijven, maar koos voor 3-jarig contract bij PEC. Ook keeper Mickey van der Hart, Ouasim Bouy, Dico Koppers en Ruben Ligeon hebben een Ajax-verleden.

De Ligt komt goed weg

In het winderige en natte Zwolle was PEC niet van zins om zich al meteen gewonnen te geven. De Zwollenaren waren feller in de beginfase en braken er af en toe snel uit. Ajax hielp daar soms aan mee, zoals Lasse Schöne die de bal verspeelde, waarna Matthijs de Ligt goed wegkwam bij een overtreding op de doorgebroken Kingsley Ehizibue. Hij kreeg geel en dat had ook rood kunnen zijn.

De Hunter slaat toe

Uit het niets kwam Ajax op voorsprong. David Neres gaf een mooie pass die via Dusan Tadic voor de voeten van Huntelaar kwam, die van dichtbij de 0-1 binnen tikte, zijn achtste doelpunt van het seizoen.

Blessure Van de Beek

Na een klein half uur spelen moest Donny van de Beek het veld verlaten met een blessure aan het bovenbeen. Dat is vervelend met de Champions Leaguewedstrijd tegen Bayern München van komende woensdag voor de deur.

Mooie slalom De Jong

Frenkie de Jong zorgde na ruim een half uur spelen voor de 0-2. Hij slalomde door de verdediging van PEC en schoot van ruime afstand de bal met effect in de rechter benedenhoek.

Ook Onana geblesseerd

Ook keeper André Onana moest nog voor de rust met een hamstringblessure van het veld. Zijn vervanger Kostas Lamprou was kort daarna te klein bij een kopbal van Zian Flemming uit een hoekschop. Lasse Schöne kon de bal nog schampen met zijn hoofd, maar dat was niet genoeg om de 1-2 te voorkomen.

Na een klein uur spelen schopte Mike van Duinen hard op de enkel van Frenkie de Jong, wat onbestraft bleef. Tadic kreeg wel geel wegens protesteren.

Lamprou voorkwam na ruim een uur spelen de gelijkmaker na een vrije trap van PEC. Met nog twintig minuten te gaan zorgde Schöne met een mooie volley voor de 1-3.

En het werd ook nog 1-4. Labyad kopte een pass van De Jong door, waarna Tadic attent was en zijn goaltje meepikte.

PSV won vrijdagavond al van Excelsior en door de winst op PEC staat Ajax nu dus weer op twee punten achterstand van de Eindhovenaren, met 40 punten uit 15 duels.

Opstelling PEC Zwolle: Van der Hart; Van Polen, Van den Berg (Elbers/73), Lam, Paal; Ehizibue, Leemans (Genreau/63), Bouy; Namli, Van Duinen, Flemming

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Schöne (Wöber/79), Van de Beek; Neres, Huntelaar, Tadic