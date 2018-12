Durrant emotioneel na Houdini-act: "Vrouw zat voor het eerst in publiek"

EGMOND AAN ZEE - Na een knappe comeback heeft titelfavoriet Glen Durrant zijn eerste partij op de Finder Darts Masters gewonnen van Scott Waites. Hij was daarom ook emotioneel voor de camera van NH Nieuws na afloop van de zinderende pot, ook omdat zijn vrouw voor het eerst in het publiek zat.

"Als je 4-1 achterstaat, dan denk je dat het klaar is en het toernooi ten einde. Maar nu voel ik mij geweldig! Het publiek was ook fantastisch!", zei de Engelsman. Vanavond komt de nummer één van de BDO weer in actie, tegen Gary Robson.

Bovendien zat de vrouw van Durrant voor het eerst in het publiek in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. "Ik wilde niet met 5-1 verliezen met mijn vrouw in het publiek. Ik moest diep graven, maar het is gelukt!"

Bij de stand van 4-1 in het voordeel van Waites, leek het gedaan voor Durrant, maar met een Houdini-act trok hij alsnog aan het langste eind. Durrant won het toernooi in Egmond aan Zee al twee keer eerder.

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan zee.