VIDEO: Landman schakelt Adams uit, comeback Durrant tegen Waites Foto: Sander Kaaij

EGMOND AAN ZEE - Martin Adams is vroeg uitgeschakeld tijdens de Finder Darts Masters. Hij verloor zijn eerste duel van Wayne Warren en vandaag was de Nederlandse Chris Landman met 5-4 te sterk. Even later won Glen Durrant zijn eerste wedstrijd van het toernooi. Na een 1-4 achterstand versloeg hij Scott Waites met 5-4.

Livestream

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan Zee. Lees alle verhalen terug of volg de livestream hier.