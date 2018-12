Deel dit artikel:













Tientallen 'gele hesjes' verzamelen zich op markt in Alkmaar Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - Met een geel hesje als strijdsymbool verzamelden tientallen mensen zich vanmiddag op de Paardenmarkt in Alkmaar. Zij manifesteren zich om zorgen te uiten over verschillende onderwerpen in de Nederlandse samenleving.

Bij de protesten in Parijs, waar de gele hesjes-beweging begon, waren honderden mensen op de been. Maar de samenkomst in Alkmaar verloopt vooralsnog kleinschaliger en een stuk vreedzamer. Lees ook: Tientallen 'gele hesjes' demonstreren in Amsterdam Ook in Amsterdam zijn meerdere 'Gele Hesjes' de straat opgegaan: daar is de demonstratietocht inmiddels grotendeels voorbij.