Tientallen 'gele hesjes' demonstreren in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) In navolging van Parijs en diverse Nederlandse steden doet de 'gele hesjes'-beweging vandaag ook Amsterdam aan. De demonstranten maken zich zorgen om verschillende ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij. Enkele tientallen demonstranten zijn op de actie afgekomen. Het protest startte om 11:30 uur.

De demonstranten in de gele hesjes verzamelden zich om 11:30 uur bij het Stopera in Amsterdam. Er wordt een rondje om het stadhuis gelopen, terwijl de demonstranten het nummer '15 miljoen mensen' van Fluitsma en Van Tijn ten gehore brengen.

Naar schatting staan er momenteel zo'n zeventig demonstranten. Bij de protesten in Parijs, waar de gele hesjes-beweging begon, waren vele branden en vernielingen. Maar het protest bij de Stopera verloopt vreedzaam. Wel lopen enkele tientallen actievoerders zijn richting de Dam. Dat is niet de bedoeling omdat daar geen demonstratie is aangemeld, maar sommige actievoerders zeggen dat juist als aansporing te zien. De politie volgt de 'gele hesjes' richting de Dam.