LIVE: Finder Darts Masters vanuit Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - We zijn alweer aangekomen op dag twee van de Finder Darts Masters in Egmond aan Zee. Vanuit het Zuiderduin Hotel zendt NH Sport het hele weekend live hét gezelligste darttoernooi van het jaar uit. En alle toppers zijn weer van de partij, onder wie de Noord-Hollandse favoriet Wesley Harms.

De darter uit Heerhugowaard speelde gisteravond zijn eerste partij tegen Dean Reynolds. Hij liet de Welshman kansloos en won overtuigend met 5-1. Als het aan commentator Jacques Nieuwlaat ligt, moeten we de Noord-Hollander niet meteen uitvlakken voor de titel. "Tijdens de Grand Slam of Darts afgelopen maand speelde Harms erg sterk."

Ben je benieuwd wie er nog meer in actie gaat komen en wie de grote favorieten van het toernooi zijn? Onze commentator en dartkenner Jacques Nieuwlaat geeft in dit artikel zijn analyse over wie de grootste kanshebbers zijn.

Livestream

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan zee. Lees alle verhalen terug of volg de livestream hier.