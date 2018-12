Nieuwlaat: "Durrant grote favoriet voor zege in Egmond"

EGMOND AAN ZEE - Nog twee dagen te gaan en dan beginnen de beste spelers van de dartsorganisatie BDO aan de Finder Darts Masters in Egmond aan Zee. Volgens dartskenner en commentator Jacques Nieuwlaat is het duidelijk wie de favorieten zijn voor de overwinning in Hotel Zuiderduin.

De Engelsman Glen Durrant is tweevoudig winnaar van het toernooi en maakt volgens Nieuwlaat ook komend weekend een grote kans om met de overwinning aan de haal te gaan. "Hij is de grote favoriet voor dit toernooi. De andere spelers moeten er als het ware tegenaan vechten. Durrant is de man met het kruis op z'n rug en de anderen moeten hem proberen te verslaan. Misschien is hij wel het makkelijkst te kloppen in de poulefase", refereert de commentator aan de sterke groep van Durrant met Gary Robson en Scott Waites.

"Bij de vrouwen is het eigenlijk hetzelfde", vervolgt Nieuwlaat. "Ik denk dat Lisa Ashton de huizenhoge favoriet is. Zij speelt het beste en is de beste vrouw van allemaal, maar Aileen de Graaf speelt traditioneel ook altijd goed in Egmond aan Zee. Zij zou ook een goede kans kunnen maken."

Lees ook: "Finder Darts Masters mooiste toernooi om te gooien"

Andy Hamilton

Een opvallende naam op de deelnemerslijst is Andy Hamilton. De Engelsman doet voor de eerste keer mee aan het toernooi, maar heeft al wel een keer in de finale van het wereldkampioenschap van de PDC gestaan. "Hij heeft het de laatste drie jaar heel moeilijk had en is uit de wereldranglijst gevallen", weet Nieuwlaat. "Hij heeft er toen bewust voor gekozen om weer plezier in het darten te krijgen en naar de BDO te gaan. Dat betekent wel dat hij met een achterstand van drie maanden begon aan het circuit."

"Dan is het knap dat je je binnen zeven, acht maanden in de top-25 van de BDO kan spelen. Daarom verwacht ik dat hij nog wel eens goed zou kunnen gooien. Aan de andere kant heeft hij al een tijd niet meer op televisie gegooid en we weten niet hoe hij daar nu mee omgaat. Bovendien zit hij in de 'poule des doods' met nummer twee van de wereld Mark McGeeney en de in goede vorm stekende Michael Unterbuchner."

Lees ook: Het gezelligste darttoernooi van het jaar: de Finder Darts Masters in Egmond aan Zee

Wesley Harms

De enige Noord-Hollandse troef op het mannentoernooi is Wesley Harms. Tot nu toe is het hem niet gelukt om tot de finale te reiken in Hotel Zuiderduin. Toch moet je hem voor komend weekend niet direct uitvlakken, weet Nieuwlaat. "Op de Grand Slam of Darts verloor hij met 5-0 van James Wade, maar hij won van Keegan Brown en Mark Webster. Niet de meest aansprekende spelers, maar je moet ze nog wel winnen. Ik vond hem in die wedstrijden goed spelen."

Lastige poule

"Wat dat betreft biedt dat wel hoop. Bovendien zit hij aan de andere kant van het schema als Durrant, dus die zou hij lang kunnen ontlopen. Hij heeft echter niet de makkelijkste poule. Richard Veenstra is aardig in vorm de laatste tijd en Dean Reynolds kan ook zeker een potje darten. Ik denk dat ze in die poule alle drie door kunnen gaan, maar dat Harms de favoriet is."

Vorig jaar werd Harms in de kwartfinale uitgeschakeld door de Engelse Jamie Hughes. Kijk de wedstrijd hieronder terug!

Tekst loopt door onder de video





Live

De Finder Darts Masters wordt komend weekend van 7 tot en met 9 december gehouden in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Alle duels zijn live te bekijken bij NH.