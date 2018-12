'We doen wel vrouwen, maar knippen ze niet': Larense kapper in race om slechtste slogan 2018

LAREN - Het begon als een grapje, maar liep uit tot een nominatie voor Neerlands Slechtste Slogan 2018: 'We doen wel vrouwen, maar knippen ze niet' van Barbier Rogier uit Laren. Eigenaar Timo Smit moet vooral erg lachen om zijn eigen slogan, en vrouwen vinden hem ook leuk. "Misschien hebben sommige vrouwen toch wel humor."

In het Larense filiaal kwamen geregeld vrouwen binnen met de vraag of zij geknipt konden worden door de barbieren van Barbier Rogier: een mannenkapper. Eigenaar Smit moest vrouwen daarom vaak de deur wijzen, wat op een dag leidde tot de scherpe opmerking: "We doen wel vrouwen, maar knippen ze niet."

Een opmerking die vervolgens een eigen leven is gaan leiden. Er werden stickers gemaakt, het stond een tijdje op het krijtbord voor de deur én de leus werd aangemeld voor de wedstrijd Neerlands Slechtste Slogan. Met een nominatie als gevolg.

Lees ook: Slogan van visboer Karin misschien de slechtste van het jaar: "Nu wil ik 'm winnen!"

Smit moet er vooral om lachen. Ook om de vraag of sommige vrouwen het niet als onvriendelijk beschouwen. "Het grappige is dat heel veel vrouwen het juist leuk vinden", aldus Smit, die het aantal vrouwelijke likes op de Facebookpost over de slogan als bewijsstuk opvoert. "Misschien hebben sommige vrouwen wel humor."

Het filiaal in Bussum knipt wel vrouwen. De eigenaar van die zaak niet zo blij met deze leus, volgens Smit. "Ik heb mijn compagnon nog niet gesproken, maar meestal is hij er niet zo blij mee...', geeft Smit toe. "Maar het is gratis promotie!", voegt hij er snel aan toe.

Vrouwen welkom

Op 7 april houdt Barbier Rogier Laren een actie voor het KWF Kankerbestrijding. Op die dag zijn vrouwen wel welkom, om met zijn allen een mooi bedrag op te halen voor het goede doel.

In totaal zijn er tien slechte slogans genomineerd. Hier vind je welke slagzinnen er in de race zijn om de prijs. Stemmen kan tot 13 december. Op vrijdag 14 december is bekend wie de award in de wacht sleept.