KLM-purser start pro-Schiphol-petitie: "Dit geluid is er ook"

SCHIPHOL - De nieuwe website 'Ik woon en werk bij Schiphol' heeft sinds de lancering duizenden reacties binnengekregen. Volgens de initiatiefnemers zijn dat overwegend authentieke reacties. Toch krijgt de groep van Schiphol-voorstanders meteen veel kritiek, onder meer vanwege onbetrouwbaarheid van de petitiepagina van de site.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Initiatiefnemer van de groep en KLM-purser Jürgen Nagelkerke was overweldigd door de aandacht die 'Ik woon en werk bij Schiphol' meteen na de lancering van de site kreeg. Volgens Nagelkerke zijn er duizenden mensen rondom Schiphol die in korte tijd zijn initiatief van harte ondersteunen.

Maar er was ook meteen veel kritiek op de nieuwe 'bewonersgroep'. De site is geclaimd en betaald door de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel, de vakbond voor stewards en stewardessen, waar ook Nagelkerke lid van is. "Ik had mijn voorzitter gevraagd hoe ik dit moest doen", vertelt de KLM-er aan NH Nieuws. "Ze vonden het zo'n goed initiatief dat ze hebben voorgesteld om de site te hosten en te betalen."

Onbetrouwbaar

Dat de het invullen van de petitie op de site onbetrouwbaar was, erkent Nagelkerke. De petitie kon zonder problemen eindeloos worden ingevuld met niet-bestaande emailadressen. Dat is inmiddels verholpen. Na het invullen krijgt de ondertekenaar een verificatie-email toegestuurd.

"Het overgrote deel is echt", zegt Nagelkerke. "Maar af en toe zal er wel een gekkie tussen zitten met een rare naam."

Gesprekspartner

Nagelkerke vindt het denkbaar dat zijn groep aan zal schuiven bij de Omgevingsraad Schiphol, waar voorstanders van Schiphol uit de omgeving volgens hem nauwelijks te horen zijn. De bewonersgroep wil uiteindelijk de petitie overhandigen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. "Zodat zij weet dat dit geluid er ook is."