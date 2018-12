Protesten van Gele Hesjes in Alkmaar en Amsterdam

ALKMAAR - De zogenoemde 'Gele Hesjes' gaan vandaag demonstraties houden in onder meer Alkmaar en Amsterdam. Dat blijkt uit berichten op Facebook.

De Gele Hesjes, een protestbeweging die is komen overwaaien vanuit Frankrijk, eisen onder meer het aftreden van van kabinet Rutte III, het vertrek uit de Europese Unie, een lagere pensioenleeftijd en een einde aan de milieumaatregelen.

Paardenmarkt

Het gaat om een vreedzaam protest, zo laat Alkmaarder Nathalie Peters-Koopmans namens de organisatie weten aan NH Nieuws. De actie in Alkmaar begint om 13.00 uur op de Paardenmarkt. Het protest in Amsterdam start om 11.30 uur bij de Stopera.

Lees ook: 'Gele hesjes' kondigen demonstratie in Amsterdam aan

De actievoerders hebben zich verenigd in een aantal Alkmaarse Facebookgroepen. Hier zijn in totaal zo'n 400 mensen lid van. Het Facebook-evenement voor het hesjesprotest in Amsterdam kan tot nu toe rekenen op 40 deelnemers.

Hard protest

Volgens Peters-Koopmans gaan de Alkmaarse Gele Hesjes vandaag flyers uitdelen in het centrum van de kaasstad. Ze wil een vreedzaam protest, maar is wel bang voor relschoppers. Hierom draagt de Alkmaarse groep geen gele hesjes, maar gebruiken ze de veiligheidsvestjes als vlag.

Bekijk hier de route van de actievoerders



Toch voorspelt de frontvrouw 'harde acties', mocht de politiek geen gehoor geven. "Dan gaat de samenleving verharden. Dan komen er acties, ook harde acties. Maar wat is nog niet bekend."

Arc de Triomphe

De gemeente Alkmaar laat weten dat er toestemming is gegeven voor het Gele Hesjes-protest. Ook de politie is op de hoogte. "We verwachten dat de demonstratie vreedzaam zal verlopen", laat een woordvoerder van de gemeente weten in NH Nieuws.

Eerdere protesten van de Gele Hesjes in Frankrijk liepen gigantisch uit de hand. De actievoerders blokkeerden onder meer snelwegen, met soms doden als gevolg. Bij een actie in Parijs raakte de Arc de Triomphe flink beschadigd.