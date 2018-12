'Gele hesjes' kondigen demonstratie in Amsterdam aan

AMSTERDAM - (AT5) Na Parijs, Brussel en Den Haag komen de demonstranten met gele hesjes ook naar Amsterdam. Zaterdag staat een protest gepland bij de Stopera.

De demonstratie is bij de gemeente aangemeld. Ondanks de rellen in Frankrijk en Brussel, beschouwt de gemeente Amsterdam het als een regulier protest, dat zegt de woordvoerder van burgemeester Halsema.

Stopera

Het protest start aan het eind van de ochtend bij de Amstel en eindigt bij de Stopera. Tijdens de tocht zullen liederen worden gezongen. Op die manier voeren de 'gele hesjes' actie voor onder meer verlaging van accijnzen, een ander zorgstelsel en migratiebeleid, verlaging van de pensioenleeftijd en het vertrek van premier Rutte.

Op Twitter worden mensen opgeroepen geen spandoeken, vlaggen of gezichtsbedekkende sjaals en bivakmutsen mee te nemen.

Ravage

De gele hesjesdemonstraties in Frankrijk en België liepen de afgelopen week flink uit de hand. In Frankrijk waren door het hele land meer dan 80.000 mensen op de been. Zowel in Parijs als in Brussel werd een ravage aangericht. Auto's werden in brand gestoken, bij banken werden ruiten ingegooid. In Parijs werden 200 mensen aangehouden, in Brussel ging het om tientallen arrestaties.

Zaterdag was er ook in Den Haag een protest met gele hesjes. Daar kwamen ongeveer 200 demonstranten op af. Dat protest was niet van tevoren aangekondigd. De politie heeft daar drie mensen gearresteerd.