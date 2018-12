Deel dit artikel:













Enorme sluisdeuren na 44 dagen aangekomen in Nederland Foto: Rijkswaterstaat Nieuwe Zeesluis IJmuiden

IJMUIDEN - De enorme sluisdeuren voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden zijn na een reis van 44 dagen gisteren aangekomen in de haven van Rotterdam. De drie 72 meter hoge constructies maken daar een tussenstop en gaan later verder richting IJmuiden.

In de Maasvlakte, waar de gevaartes nu liggen, wordt het transportschip dat vertrok uit Zuid-Korea afgezonken en worden de deuren gekanteld. Vervolgens worden ze drijvend naar de eindbestemming gesleept. Hoelang dat gaat duren, is afhankelijk van het weer. Lees ook: Enorme sluisdeuren in aantocht: "Al komen ze in de nacht aan, ik wil erbij zijn!" Bij aankomst wordt één deur bij de nieuwe zeesluis geparkeerd en afgebouwd; de andere twee gaan voor afbouw naar het Logistiek Centrum van OpenIJ in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. De bouw van de Zeesluis in IJmuiden neemt nog tot en met januari 2022 in beslag. 💬 Whatsapp ons!

